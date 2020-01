Nadal gab in Melbourne gegen Dellien nur fünf Games ab

Der Weltranglistenerste Rafael Nadal ist am Dienstag in Melbourne mühelos in Runde zwei der Tennis-Australian-Open eingezogen. Der Sieger des Turniers von 2009 besiegte den Bolivianer Hugo Dellien 6:2,6:3,6:0. Aus den Top Ten der Herren kam sonst außer Dominic Thiem (AUT) in einem Duell zweier weiterer Spanier Roberto Bautista Agut (9) gegen Feliciano Lopez mit 6:2,6:2,7:5 weiter.

Im Damen-Feld schaffte es mit Karolina Pliskova die Nummer zwei in die nächste Runde, die Tschechin gewann gegen Thiems Ex-Freundin Kristina Mladenovic (FRA) 6:1,7:5. Die Schweizerin Belinda Bencic (6) gab der Tschechin Anna Karolina Schmiedlova mit 6:3,7:5 das Nachsehen, die US-Amerikanerin Madison Keys (10) der Russin Daria Kasatkina mit 6:3,6:1. Die Britin Johanna Konta (12) schied hingegen gegen die Tunesierin Ons Jabeur mit 4:6,2:6 aus.