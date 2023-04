Napoli gewinnt Schlager in Turin dank Last-Minute-Tor

Napoli hat in der 31. Runde der Serie A den vielleicht zweitletzten Schritt zum ersten Fußball-Titel seit 33 Jahren gemacht. Die Süditaliener gewannen am Sonntag bei Juventus Turin durch einen späten Treffer 1:0. Der eben eingewechselte Giacomo Raspadori erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit das Tor zum Sieg. Sieben Runden vor Schluss weist Napoli nun 17 Punkte Vorsprung auf Lazio Rom auf und könnte damit schon am nächsten Wochenende den dritten “Scudetto” holen.

Napoli spielt am Samstag gegen Salernitana, Lazio am Sonntag bei Inter Mailand.