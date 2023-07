Narvaez nach 3. Etappen-Erfolg Tour-of-Austria-Sieger

Jhonatan Narvaez hat sich den Gesamtsieg bei der Tour of Austria nicht mehr nehmen lassen. Der Ecuadorianer setzte sich am Donnerstag auf der fünften und letzten Etappe über 155,8 Kilometer von Ybbs an der Donau nach Sonntagberg im Sprint durch und untermauerte damit seine Vormachtstellung beim größten Rad-Etappenrennen Österreichs. Zuvor hatte der 26-jährige Ineos-Fahrer bereits zwei andere Teilstücke für sich entschieden.

Der 23-jährige Steirer Martin Messner kam zum Abschluss als 15. ins Ziel und war auch in der Gesamtwertung als 14. bester Österreicher. Dort belegte der Deutsche Jason Osborne vor dem Kolumbianer Jesus David Pena Rang zwei.