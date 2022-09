Nathalie Santer zum IBU-Vorstandsmitglied gewählt

Salzburg – Großer Erfolg für den Italienischen Wintersportverband FISI beim 15. ordentlichen IBU-Kongress, der am Samstag in Salzburg abgehalten wurde: Nach vielen Jahren hat Italien nun wieder zwei Vertreter im Biathlon-Weltverband – im Vorstand und in der Technischen Kommission. Die Toblacherin Nathalie Santer wurde in den IBU-Vorstand gewählt, Fabrizio Curtaz, der ehemalige Rennsportleiter der italienischen Nationalmannschaft, in die Technische Kommission.

Nathalie Santer erzielte als aktive Biathletin in den 90-er Jahren ihre besten Ergebnisse. 1994 beendet sie den Gesamtweltcup auf den ausgezeichneten zweiten Schlussrang. Die 50-jährige Pusterin gewann drei Weltcuprennen und stand insgesamt 15 Mal auf dem Podest. In ihrer Karriere nahm sie an fünf aufeinanderfolgenden Olympischen Winterspielen teil: Albertville 1992 (16. im Sprint, Achte im Einzel und 13. in der Staffel), Lillehammer 1994 (Siebte im Sprint, ihre bestes Olympia-Ergebnis, 25. im Einzel), Nagano 1998 (Zehnte im Sprint, 18. im Einzel), Salt Lake City 2002 (40. im Sprint, gab im Einzel auf, Elfte in der Staffel) und Turin 2006 (26. im Sprint, 52. im Einzel, 38. in der Verfolgung und Zwölfte in der Staffel).

“Ich bin natürlich überglücklich und glaube, dass es für Italien, das 2026 die olympischen Biathlon-Bewerbe in Antholz austragen wird, sehr wichtig ist, eine starke Vertretung im Weltverband zu haben. Ich muss mich bei Präsident Flavio Roda für die erfolgreiche diplomatische Arbeit im Vorfeld bedanken, man darf ja nicht vergessen, dass wir 13 Kandidaten für nur sechs Plätze waren”, sagte Santer nach der Wahl. Die Toblacherin, die auch schon Technische Delegierter bei den Weltcup-Langlaufwettbewerben in der Nordic Arena war und im Vorstand des Südtiroler Reitsport-Landesverbandes sitzt, erhielt 23 Stimmen.

Hier die Ergebnisse der IBU-Wahl in Salzburg

IBU-Präsident – Olle Dahlin (SWE)

IBU-Vizepräsident – Jiri Hamza (CZE)

Schatzmeister – Christian Scherer (AUT)

Executive Board

Franz Steinle (GER) 41 Stimmen

Tim Farcnik (SLO) 38

Tore Boygard (NOR) 34

Fabien Saguez (FRA) 24

Nathalie Santer (ITA) 23

Ekaterina Dafoska (BUL) 19

IBU Technisches Kommittee

Felix Bitterling (GER) 44 Stimmen

Ulrika Öberg (SWE) 41

Michal Zichacek (CZE) 41

Sara Studebaker-Hall (USA) 40

Christophe Vassallo (FRA) 40

Hillar Zahkna (EST) 40

Fabrizio Curtaz (ITA) 39

Per Arne Botnan (NOR) 37

Tomi-Pekka Riihivuori (FIN) 35

Dejan Brajdic (CRO) 24