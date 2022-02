Nef-Halbzeitführung in Garmisch – Feller 5.

Feller war in Garmisch zur Halbzeit bester Österreicher

Manuel Feller greift als Halbzeitfünfter im zweiten Durchgang des Weltcup-Slaloms der alpinen Ski-Männer in Garmisch-Partenkirchen an (12.30 Uhr/live ORF 1). Der Tiroler hat am Gudiberg 0,49 Sekunden Rückstand auf den Schweizer Nef Tanguy, der mit Startnummer 25 noch den Norweger Henrik Kristoffersen (+0,07) von der Spitze verdrängte. Dritter ist der Schweizer Loic Meillard (+0,08) vor seinem Landsmann Daniel Yule (+0,47).

Der Olympiazweite Johannes Strolz war nach 40 Läufern Neunter (+1,02), Marco Schwarz Zehnter (+1,07) und Michael Matt hinter Olympiasieger Clement Noel (FRA) 13. (+1,27).