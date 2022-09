Neo-Golfproette Spitz Vierte – Wiesberger im LIV-Spitzenfeld

Wiesberger in Boston weiter vorne dabei

Die erst kürzlich ins Golf-Profilager gewechselte Emma Spitz hat auch bei ihrem zweiten Turnier auf der Frauen-Europatour überzeugt. Die 22-jährige Niederösterreicherin belegte in Finnland nach zwischenzeitlicher Führung Rang vier. Bernd Wiesberger hielt sich unterdessen beim LIV-Tour-Event in Boston mit einer neuerlichen 66er-Runde von vier unter Par auf Platz fünf. Der Burgenländer geht am Sonntag mit vier Schlägen Rückstand auf Spitzenreiter Talor Gooch (USA) ins Finale.