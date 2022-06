Neue Saison mit vollem Programm für den FCS

Bozen – Der FC Südtirol bereitet sich auf die erste Serie B-Meisterschaft der Vereinsgeschichte vor. Die ersten Termine der Profimannschaft um Coach Lamberto Zauli stehen bereits fest.

Die Mannschaft versammelt sich am Montag, 4. Juli im FCS Center und startet somit in die neue Saison. Im Laufe der Woche stehen für die Spieler die sportärztlichen Visiten, Athletik-Tests und die ersten Trainingseinheiten auf dem Programm.

Am Sonntag, 10. Juli bricht der FC Südtirol ins Ridnauntal auf, wo Fabian Tait und Co das traditionelle Sommertrainingslager absolvieren werden. Hauptquartier des weißroten Clubs ist wie gewohnt das Hotel Schneeberg in Maiern, während die Trainingseinheiten in der Sportzone von Stange bei Ratschings stattfinden.

Das erste Testspiel der neuen Saison steigt am Samstag, 16. Juli um 17.00 Uhr in der oben genannten Trainingsstätte. Gegner des Freundschaftsspiels ist Landesligist Auswahl Ridnauntal. Vor und nach dem Spiel haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, in dem vom Club gestalteten Fun-Park an verschiedenen Spielen und Aktivitäten teilzunehmen. Am Ende des Testspiels stehen Fabian Tait und Co für Autogramme und Erinnerungsfotos zur Verfügung.

Am Dienstag, 19. Juli steht in der Sportzone von Stange bei Ratschings der Junior Day auf dem Programm. Ab 16.00 Uhr haben Jungs und Mädels die Möglichkeit, unter der Leitung von Jugendtrainern des FC Südtirol an einer speziellen Trainingseinheit teilzunehmen. Am Ende der Veranstaltung werden die Profispieler auf dem Platz vorbeischauen und mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ein paar Worte wechseln.

Fünf Tage später – am Donnerstag, 21. Juli – trifft der FC Südtirol in Sterzing auf Sassuolo. Der Anpfiff zum Match gegen den Serie A-Club wurde für 18.00 Uhr festgesetzt. Am Freitag, 22. Juli steht der letzte Trainingstag im Ridnauntal auf dem Programm.

Das erste Pflichtspiel der Saison 2022/23 trägt der FC Südtirol am letzten Juli-Wochenende aus. Im Rahmen der Quali-Runde des Italienpokals empfangen die Weißroten im Bozner Drusus-Stadion einen der für den Wettbewerb qualifizierten Serie C-Clubs. Datum, Uhrzeit und Gegner werden in den kommenden Wochen von den zuständigen Veranstaltern bekanntgegeben.