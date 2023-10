Neuseeland nach Sieg über Argentinien im Rugby-WM-Finale

Neuseeland steht im Finale der Rugby-Weltmeisterschaft. Der dreifache Weltmeister gewann das erste Halbfinale der Titelkämpfe in Frankreich am Freitagabend gegen Außenseiter Argentinien überzeugend mit 44:6 (20:6). Der Gegner der “All Blacks” im Endspiel wird am Samstag im Schlager zwischen England und dem regierenden Weltmeister Südafrika ermittelt. Das Finale steigt eine Woche später im Stade de France von Saint-Denis.

Die Argentinier holten in der Final-Arena vor Paris die ersten drei Zähler, danach musste die “Pumas” aber schwere Treffer einstecken. Neuseeland, das im Viertelfinale Irland eliminiert hatte, legte mit einem Versuch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Weichen endgültig auf Sieg, kurz nach der Pause schrieben die fast fehlerlos agierenden Favoriten erneut voll an und bauten ihre Führung weiter aus. Will Jordan schrieb am Ende drei erfolgreiche Versuche an.