New England und Houston fixierten Divisionstitel

Die New England Patriots und die Houston Texans haben sich am Samstag in der National Football League (NFL) Divisionstitel und damit Heimrecht in der ersten Play-off-Runde gesichert. Titelverteidiger New England setzte sich zu Hause gegen den Divisionsrivalen Buffalo Bills mit 24:17 durch und gewann bereits zum elften Mal in Folge die AFC East.

Beide Teams waren schon zuvor als Play-off-Teilnehmer festgestanden. Houston löste das Ticket für die K.o.-Phase durch einen 23:20-Erfolg bei den Tampa Bay Buccaneers. Zuschauen müssen in dieser dagegen die Los Angeles Rams. Der unterlegene Super-Bowl-Teilnehmer der vergangenen Saison verlor bei den San Francisco 49ers mit 31:34 und hat keine Chance mehr auf den Play-off-Einzug.