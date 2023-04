New Jersey im NHL-Play-off gegen Rangers 0:2 zurück

Die New Jersey Devils haben sich in ihrer Erstrundenserie im NHL-Play-off in Bedrängnis gebracht. Die Devils verloren auch ihr zweites Spiel gegen den Erzrivalen New York Rangers zu Hause mit 1:5. Der Ende Februar aus Chicago geholte Patrick Kane markierte für die Rangers ein Tor und zwei Assists. Chris Kreider steuerte zwei Treffer bei. Spiel drei der “best of seven”-Serie steigt am Samstag (2.00 Uhr MESZ in der Nacht auf Sonntag) im Madison Square Garden in New York.

Die Toronto Maple Leafs, Vegas Golden Knights und Colorado Avalanche stellten in ihren Serien mit Heimsiegen jeweils auf 1:1. Toronto besiegte Tampa Bay Lightning, den Meister von 2020 und 2021, nicht zuletzt dank dreier Tore von Kapitän John Tavares mit 7:2. In der Western Conference behielten die topgesetzten Golden Knights gegen Außenseiter Winnipeg Jets mit 5:2 die Oberhand, Titelverteidiger Colorado bezwang Play-off-Debütant Seattle Kraken mit 3:2.

NHL-Ergebnisse von Donnerstag – Play-off, 1. Runde (best of seven):

Eastern Conference:

New Jersey Devils – New York Rangers 1:5 – Stand in der Serie 0:2

Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning 7:2 – Stand 1:1

Western Conference:

Vegas Golden Knights – Winnipeg Jets 5:2 – Stand 1:1

Colorado Avalanche – Seattle Kraken 3:2 – Stand 1:1