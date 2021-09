NFL-Auftaktsieg der Chiefs gegen die Cleveland Browns

Die Kansas City Chiefs sind erfolgreich in die neue Saison der National Football League (NFL) gestartet. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes, das im vergangenen Super Bowl den Tampa Bay Buccaneers unterlegen war, besiegte am Sonntag (Ortszeit) daheim die Cleveland Browns mit 33:29. Die Chiefs liefen lange Zeit einem Rückstand hinterher, bevor Mahomes in der zweiten Hälfte drei Touchdown-Pässe warf, darunter eine 75-Yards-“Bombe” auf Wide Receiver Tyreek Hill.

Unter die Räder gekommen sind die Green Bay Packers, die bei den New Orleans Saints mit 3:38 verloren. Während Saints-Quarterback Jameis Winston, der in die Fußstapfen des pensionierten Drew Brees trat, auf fünf Touchdown-Pässe kam, zeigte Packers-Spielmacher Aaron Rodgers mit zwei Interceptions und nur 133 geworfenen Yards ungewohnte Schwächen. Auswärtssiege feierten die Seattle Seahawks (28:16 bei den Indianapolis Colts) und die Pittsburgh Steelers (23:16 bei den Buffalo Bills.).