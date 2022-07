Nick Lappin, nächster Stürmer für die Foxes

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia hat mit dem Amerikaner Nick Lappin einen weiteren Baustein für die Offensive verpflichtet.

Der 29-jährige Rechtshänder, der bereits 60 Einsätze in der NHL auf dem Buckel hat, kann sowohl als Center als auch auf dem Flügel eingesetzt werden: seine Stärken sind das Forechecking, außerdem besticht er durch seine Schnelligkeit und seinen knallharten Schuss. Durch seine körperlichen Maße (185 cm x 79 kg) sorgt er auch für die nötige Luftverdrängung in allen Zonen der Eisfläche.

Die Laufbahn

Bereits als Junior und in der Brown University machte er auf sich aufmerksam, bevor er in der Saison 2015/16 bei den New Jersey Devils landete, wobei er zu seinen ersten Einsätzen und Toren in der AHL im Trikot von Albany kam. In den drei folgenden Jahren gelang ihm der endgültige Durchbruch: als Two-Way Spieler kam er zu insgesamt 60 Einsätzen und erzielte dabei 5 Tore und 3 Assist in der NHL mit New Jersey, zugleich spielte er weiterhin in der American Hockey League im Trikot von Albany und den Binghamton Devils. Die letzten drei Saisonen verbrachte er alle in der zweiten nordamerikanischen Meisterschaft, wo er für die San Antonio Rampage, Cleveland Monsters und Lehig Valley Phantoms tätig war: insgesamt brachte es Lappin in der AHL zu 274 Einsätzen und erzielte dabei 152 Punkte (83 Tore und 69 Assist). Nun beginnt sein erstes Abenteuer in Europa im Trikot der Foxes.

„Ich bin schon auf meine neue Herausforderung gespannt”, so die ersten Worte von Lappin, „ich weiß dass Bozen eine große und siegreiche Vergangenheit hat, daher ist es der perfekte Ort für den Start meiner Karriere in Europa. Ich kann es kaum erwarten, dass die Saison beginnt und für das Team alles zu geben, mit dem Ziel, den Pokal nach Bozen und seinen fantastischen Fans zu holen“.

„Nick ist für seine Torjägerqualitäten in der American Hockey League bekannt”, so charakterisiert Coach Glen Hanlon den neuen weißroten Stürmer, „außerdem ist er einer der wenigen Spieler, die das Ziel der 30 Saisontore in einer der besten Ligen der Welt (Saison 2017/18, mit den Binghamton Devils Anm. d. Red.) erreicht haben. Nick will sich auch bei seinem neuem Abenteuer in Europa beweisen und diese Zahlen wiederholen: wir sind sehr glücklich, dass er sich für unsere Mannschaft und unsere Stadt entschieden hat“.

Weitere Einzelheiten über Nick Lappin unter: https://www.eliteprospects.com/player/46009/nick-lappin