Niederländer Bouwman gewinnt 7. Giro-Etappe

Der Niederländer Koen Bouwman hat am Freitag nach 196 km von Diamente nach Potenza die 7. Etappe des Giro d’Italia gewonnen. Auf dem Weg dahin hatte sich der Profi von Jumbo-Visma die Führung in der Bergwertung gesichert, die Entscheidung der Top vier bereitete sein Teamkollege und Landsmann Tom Dumoulin mustergültig vor. Bouwman holte im Bergaufsprint so noch zwei Sekunden Vorsprung auf seinen Landsmann Bauke Mollema (Trek) und den Italiener Davide Formolo (Emirates) heraus.

Dieses Quartett hatte sich nach einem Ausscheidungsrennen nach dem letzten großen Anstieg rund 25 km vor dem Ziel gebildet. Mollema versuchte wegzukommen, Dumoulin war schon abgerissen. Drei Kilometer vor dem Ziel schloss dieser aber wieder auf und lancierte schon weit nach der “Flamme Rouge” den entscheidenden Antritt für Bouwman. Der Österreicher Felix Gall vom Team AG2R hielt sich in der ersten großen Gruppe als 13. mit 2:59 Min. Rückstand gut, verbesserte sich gesamt auf Rang 36 (+6:48).

Führender nach dieser nur im ersten Fünftel flachen Bergetappe bleibt der spanische Trek-Profi Juan Pedro Lopez 38 Sekunden vor Lennard Kämna vom Team Bora. Der Deutsche gewann als Sechster den Sprint der ersten großen Gruppe. Am Samstag geht es über 153 km in und um Neapel.