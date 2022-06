Nordische Kombination der Frauen wird 2026 nicht olympisch

Lisa Hirner kann in ihrer Sportart 2026 nicht bei Olympia antreten

Die Nordischen Kombiniererinnen müssen weiterhin auf eine Aufnahme ins olympische Programm warten. Kombinierer-Bewerbe der Frauen werden bei den Winterspielen 2026 in Norditalien nicht ausgetragen. Das gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Freitag nach einer Sitzung seines Exekutivkomitees in Lausanne bekannt.

Die Kombination bleibt damit die einzige Disziplin, in der Frauen zwar Weltcups und WM-Bewerbe bestreiten, aber nicht bei Olympia antreten dürfen. Den Frauen-Weltcup der Kombiniererinnen hat der Ski-Weltverband FIS 2020 eingeführt. Bei den Weltmeisterschaften 2021 in Oberstdorf wurden auch bereits Medaillen vergeben. Bei den Weltmeisterschaften 2023 wird erstmals auch ein Mixed-Teambewerb mit Männern und Frauen ausgetragen.