Lando Norris ließ in Brasilien nichts anbrennen

Norris gewinnt in Brasilien vor Antonelli und Verstappen

Sonntag, 09. November 2025 | 19:43 Uhr
APA/APA/AFP/NELSON ALMEIDA
Von: APA/dpa

Lando Norris hat sein souveränes Brasilien-Wochenende mit dem Grand-Prix-Sieg am Sonntag perfekt gemacht. Der britische McLaren-Pilot, der schon den Sprint gewonnen hatte, baute seine Führung in der Fahrer-WM auf komfortable 24 Punkte aus. Hinter dem Zweiten Andrea Kimi Antonelli im Mercedes folgte bereits Max Verstappen. Der Titelverteidiger im Red Bull betrieb, aus der Boxengasse startend, eine eindrucksvolle Schadensbegrenzung.

Verstappens kleine WM-Chance ist angesichts von 49 Punkten Rückstand jedoch wohl endgültig dahin. Drei F1-Stops – Las Vegas, Doha und Abu Dhabi – stehen in dieser Saison noch im Rennkalender. Der WM-Zweite Oscar Piastri im McLaren wurde Fünfter hinter Mercedes-Mann George Russell. Yuki Tsunoda im zweiten Red Bull spielte wieder einmal keine Rolle (17.). Für Ferrari setzte es die bereits dritte Nullnummer der Saison. Lewis Hamilton und Charles Leclerc schieden beide aus, die Scuderia ist damit in der Konstrukteurswertung hinter Red Bull Racing nur noch Vierter.

