Norris mit Bestzeit im Spielberg-Abschlusstraining

Von: apa

McLaren hat auch das Abschlusstraining zum Großen Preis von Österreich in Spielberg angeführt. Lando Norris fuhr am Samstag auf dem Red Bull Ring im dritten freien Training in 1:04,324 Min. die Bestzeit vor seinem Teamkollegen Oscar Piastri (+0,118 Sek.). Formel-1-Weltmeister Max Verstappen wurde Dritter (+0,210) und befand sich vor dem Qualifying am Samstag (16.00 Uhr) für das Rennen am Sonntag (15.00 Uhr/jeweils live ORF 1 und Sky) in Schlagdistanz zum McLaren-Duo.

Auch Charles Leclerc (+0,250) im Ferrari sammelte als Vierter etwas Selbstvertrauen vor der Zeitenjagd. Zuvor hatte sich Verstappen am Funk über ein “nervöses” Auto beschwert, sein Bolide musste während der einstündigen Einheit zudem am Unterboden repariert werden. Sowohl Verstappen als auch sein Red-Bull-Teamkollege Yuki Tsunoda (9.) drehten sich einmal um die eigene Achse, genauso wie Racing-Bulls-Pilot Isack Hadjar (20.). Das Trio konnte aber ohne Schäden am Auto weiterfahren.

In der WM-Wertung führt Piastri vor dem elften von 24 Saisonrennen 22 Punkte vor Norris, Verstappen liegt als Dritter bereits 43 Zähler hinter dem Führenden. Beim Heimrennen des Austro-Rennstalls hofft Spielberg-Rekordsieger Verstappen auf seinen bereits sechsten Grand-Prix-Triumph in der Steiermark.