Norris mit Bestzeit im Ungarn-Abschlusstraining

Von: apa

McLaren-Pilot Lando Norris hat die Bestzeit im Formel-1-Abschlusstraining für den Großen Preis von Ungarn aufgestellt. Der Brite war am Samstag auf dem Hungaroring in der Nähe von Budapest genau 44 Tausendstelsekunden schneller als sein australischer Teamkollege Oscar Piastri. Red-Bull-Weltmeister Max Verstappen wurde Dritter mit einem Rückstand von 0,281 Sekunden. Damit spricht im Qualifying um 16.00 Uhr (ORF 1, RTL, Sky) viel für ein Duell zwischen McLaren und Verstappen.

“Es waren zwei, drei Kurven, die Max nicht optimal gefahren ist. Die Quintessenz ist, dass McLaren sehr schnell ist. Es wird im Qualifying sehr eng werden”, erklärte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko im ORF. “Das Positive ist, unsere Longruns mit dem harten Reifen waren sehr gut.” Mercedes-Fahrer George Russell hatte auf Platz vier bereits einen Rückstand von 0,466 Sekunden.

In der WM-Wertung führt Verstappen, der in den vergangenen beiden Jahren in Ungarn triumphiert hatte, vor dem Start in die zweite Saisonhälfte am Sonntag (15.00 Uhr) mit 84 Punkten vor Norris. Die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz haben nach zwölf Rennen bereits einen Rückstand von 105 bzw. 109 Zählern.