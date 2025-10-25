Norris mit überlegener Bestzeit im Mexiko-Abschlusstraining

Von: apa

McLaren-Pilot Lando Norris hat beim Formel-1-Abschlusstraining für den Grand Prix von Mexiko mit der Bestzeit aufgezeigt. Der Brite war im dritten freien Training klar schneller als Lewis Hamilton (+0,345 Sek.) im Ferrari und Mercedes-Fahrer George Russell (+0,512). WM-Leader Oscar Piastri war als Fünfter fast sechs Zehntelsekunden (+0,599) langsamer als sein McLaren-Teamkollege. Damit geht Norris mit Rückenwind in das Qualifying am Samstag (23.00 Uhr/live ServusTV, Sky).

Weltmeister Max Verstappen musste sich im Red Bull mit Platz sechs (+0,609) begnügen und klagte über fehlenden Grip bei seinem Boliden. Im WM-Dreikampf sind die Abstände zuletzt deutlich geschrumpft. Spitzenreiter Piastri führt fünf Rennwochenenden vor dem Saisonende noch 14 Punkte vor Norris, Verstappen liegt nach seiner jüngsten Erfolgsserie nur noch 40 Zähler zurück.