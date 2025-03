Norris und Piastri im Australien-Qualifying voran

Norris war der schnellste am Samstag in Melbourne

Von: apa

Lando Norris hat sich die erste Pole Position des neuen Formel-1-Jahres gesichert und McLaren die erste Startreihe okkupiert. Der Brite war in der Qualifikation am Samstag in Melbourne 0,088 Sekunden schneller als sein Teamkollege Oscar Piastri, der die erste Pole eines Australiers in Australien somit verpasste. Auf den dritten Platz fuhr Weltmeister Max Verstappen im Red Bull. Die Ferrari von Charles Leclerc und Lewis Hamilton kamen nur auf die Plätze sieben und acht.

George Russell stellte seinen Mercedes bei hohen Temperaturen auf den vierten Startplatz, dahinter gehen am Sonntag (5.00 Uhr MEZ/live ORF 1, Sky) Yuki Tsunoda im Racing Bull und Alexander Albon im Williams ins Rennen. Pierre Gasly von der Alpine-Mannschaft und Carlos Sainz im zweiten Williams komplettieren die Top Ten.

Regen wohl wichtiger Faktor am Sonntag

“Nicht so schlecht, um in das Jahr zu starten”, sagte Norris noch im Cockpit. Wenig später meinte er, das Auto sei extrem schnell, “und wenn man es so hinbekommt, ist es unglaublich, aber es ist schwer, es hinzubekommen”. Er werde nicht übermütig werden, meinte der 25-Jährige nach seiner zehnten Karriere-Pole-Position. “Das war nur die Qualifikation, lasst uns auf morgen warten.” Auch aus Piastri sprach die Freude über den Quali-Ausgang. “Ich bin ziemlich zufrieden damit, wie das Qualifying gelaufen ist, aber in Q3 hat es nicht ganz gereicht. Aber es ist eine lange Saison, also ein guter Start”, sagte er.

Verstappen zeigte sich zufrieden, nachdem sich das Training am Vortag weniger positiv gestaltet hatte. “Gestern war es ziemlich schwierig, und wenn wir heute Platz drei sind, dann ist das gut”, sagte der Niederländer. Für Sonntag ist Regen angesagt, das könnte einiges durcheinanderwirbeln. “Im Nassen können verrückte Dinge passieren, und hier könnte es ziemlich rutschig sein.”

Für den zweiten Red-Bull-Piloten Liam Lawson lief es wenig erquicklich. Der Neuseeländer blieb im ersten Quali-Segment auf der Strecke. Auch der 18-jährige Mercedes-Rookie Andrea Kimi Antonelli schaffte es nicht über Q1 hinaus.