Norwegen so gut wie fix für WM 2026 qualifiziert

Donnerstag, 13. November 2025 | 20:06 Uhr
APA/APA (AFP)/FREDRIK VARFJELL
Von: apa

Norwegen hat sich am Donnerstag mit einem 4:1-Sieg über Estland als zweites Team nach England so gut wie sicher eines der zwölf europäischen Fixtickets für die Fußball-WM 2026 gesichert. In Oslo sorgten Alexander Sörloth (50., 52.) und Erling Haaland (56., 62.) innerhalb von 13 Minuten für die Entscheidung. Norwegen kann in Gruppe I zwar noch von Italien eingeholt werden, ist aufgrund des klar besseren Torverhältnisses aber nur noch theoretisch von Platz eins zu verdrängen.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

