Norweger Hovland fällt beim Ryder-Cup-Finale verletzt aus

Von: apa

Viktor Hovland fällt im Finale des 45. Golf Ryder Cups am Sonntag gegen die USA aus. Wie Team Europa zu Mittag (Ortszeit) mitteilte, kann der Norweger aufgrund einer Nackenverletzung nicht zu seinem Einzel gegen Harris English antreten. Dadurch tritt eine selten angewandte Regel im Captain’s Agreement des Cups in Kraft: Durch den Nichtantritt wird der Punkt aufgeteilt, beide Teams erhalten einen halben Zähler. Die Europäer führen somit 12:5 und brauchen noch 2,5 Punkte.

“Es gibt nichts, was ich lieber tun würde, als heute für das Team Europa anzutreten und ihm zum Sieg im Ryder Cup zu verhelfen. Dass ich das nicht tun kann, ist herzzerreißend. Ich werde mein Team, so gut ich kann, unterstützen und ihm die Daumen drücken”, erklärte Hovland in einer Stellungnahme. Der 28-Jährige laboriert schon seit einigen Monaten an der Blessur, am Samstag wurde diese wieder akut. Deswegen konnte Hovland auch am Nachmittag nicht in den Fourballs antreten. Eine MRI-Untersuchung in einem New Yorker Spital ergab eine Verschlimmerung der Bandscheibenverletzung im Nacken.

Kurioserweise hilft dies dem Team um Kapitän Luke Donald auf dem Weg zur Titelverteidigung. Zwei Zähler aus den restlichen elf Einzeln reichen, um den Cup wieder mit nach Europa zu nehmen. 2,5 werden für einen Sieg benötigt. Sepp Straka spielt zum Abschluss gegen US-Open-Champion J.J. Spaun.