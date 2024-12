Norwegerinnen ziehen ins Handball-EM-Finale ein

Von: apa

Titelverteidiger Norwegen hat erwartungsgemäß das Finale der Handball-EM der Frauen in Wien erreicht. Die Olympiasiegerinnen behaupteten sich am Freitag gegen Co-Veranstalter Ungarn klar mit 30:22 (13:11). Den Endspielgegner des Rekordeuropameisters ermitteln in der Stadthalle anschließend Weltmeister Frankreich und der dreimalige Champion Dänemark. Das Endspiel geht am Sonntag (18.00 Uhr) in Szene, davor wird das Match um Platz drei gespielt.