Novak Djokovic freut sich auf Nadal-Rückkehr

Novak Djokovic freut sich auf die bevorstehende Rückkehr seines Rivalen Rafael Nadal auf die Tennis-Tour. “Ich denke, es wäre schön für unseren Sport, wenn es zumindest noch ein Match zwischen Nadal und mir geben würde”, sagte Djokovic (36) bei den ATP Finals in Turin. “Es ist die größte Rivalität, was die Anzahl der Spiele gegeneinander angeht, die unser Sport jemals hatte”, sagte der Serbe. Bisher standen sich Djokovic und Nadal 59 Mal gegenüber.

Nadal (37) hat seit den Australian Open im vergangenen Jänner kein Match mehr bestritten. Im Sommer ließ sich der Spanier an der Hüfte operieren und kündigte danach an, dass 2024 sein letztes Jahr als Profi sein werde. Allerdings war zwischenzeitlich unklar, ob Nadal überhaupt noch einmal zurückkehren würde.

Bei einem Termin in Barcelona sagte der Spanier nun, er mache im Training deutliche Fortschritte. “Wenn ihr was Neues wissen wollt, dass ihr nicht schon gewusst habt, dann das, dass ich jetzt wirklich glaube, dass ich wieder spielen werde”, sagte Nadal, der bisher 22 Grand-Slam-Titel gewonnen hat. Er sei glücklich mit der derzeitigen Entwicklung. “Vor ein paar Wochen noch war ich nicht in der Lage sagen zu können, ob ich zurückkehren werde”, sagte Nadal, “aber die letzten Schritte nach vorne waren positiv”.

Nadals Ziel sind die Australian Open im Jänner. “Er ist ein großer Kämpfer, jemand, der wirklich niemals aufgibt”, lobte Djokovic, der 24 Grand-Slam-Titel geholt hat, seinen langjährigen Kontrahenten. “Für die Tennis-Welt sind das ohne Frage großartige Neuigkeiten, dass er zurückkehren wird”, sagte Djokovic zu den Aussagen von Nadal.