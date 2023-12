NY Islanders beenden Kings-Auswärtsserie in NHL

Jean-Gabriel Pageau hat am Samstagabend nach 13 Sekunden in der Overtime zum 3:2 für die New York Islanders getroffen. Damit haben die Gastgeber in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die Auswärts-Serie der Los Angeles Kings zum Saisonstart beendet. Die Kings hatten elf Spiele in der Fremde in Folge gewonnen. Mit einem weiteren Erfolg hätten sie die Allzeitrekorde der Detroit Red Wings (2005/06) und der Minnesota Wild (2014/15) eingestellt.

Letztere spielen in der Nacht auf Montag (3.00 Uhr MEZ) ebenfalls auswärts gegen die Seattle Kraken. Die Wild mit Österreich-Legionär Marco Rossi möchten nach zuletzt zwei Niederlagen wieder auf die Siegerstraße zurückkehren.

Seattle musste am Samstag eine knappe 3:4-Heimniederlage in der Verlängerung gegen Tampa Bay Lightning verdauen. Für das Team aus Florida war NHL-Punkteleader Nikita Kutscherow mit zwei Treffern und einem Assist zur Stelle, er schoss auch das spielentscheidende Tor nach 3:12-Minuten in der Overtime Der 30-jährige Russe hält nun bereits bei 47 Saison-Punkten (19 Tore, 28 Assists).