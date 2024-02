NY Rangers feiern neunten NHL-Sieg in Serie

Die New York Rangers haben das Derby gegen die New Jersey Devils auswärts mit 5:1 gewonnen und damit Rang zwei in der Eastern Conference der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL übernommen. Der Erfolg in Newark war der neunte hintereinander, womit die Rangers bei ihrer längsten Siegesserie seit neun Jahren halten. Alexis Lafreniere erzielte zwei Tore, Artemi Panarin bereitete drei Treffer vor und Torhüter Igor Schesterkin parierte 39 Torschüsse.

In der Western Conference thronen die Vancouver Canucks weiterhin an der Spitze, obwohl sie die vierte Niederlage in Folge kassiert haben. Die Canucks unterlagen bei den Seattle Kraken mit 2:5.