NY Rangers siegen in NHL-Freiluftspiel vor 80.000 Zuschauern

Die New York Rangers haben das Freiluftspiel der sogenannten Stadium Series in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen den Lokalrivalen New York Islanders für sich entschieden. Die Rangers setzten sich am Sonntag vor rund 80.000 Zuschauern im MetLife Stadium mit 6:5 nach Verlängerung durch. Artemi Panarin erzielte nach zehn Sekunden der Verlängerung den Siegtreffer. Für die Rangers war es der siebente Sieg in Serie.

Zudem bleiben sie in Freiluftspielen ungeschlagen und gewannen auch ihr fünftes Spiel unter freiem Himmel. Dabei sah es lange nach einem Sieg der Islanders aus, die mit 4:1 und fünf Minuten vor Schluss noch mit 5:3 führten. Doch die Rangers gingen volles Risiko und nahmen früh Torhüter Igor Schesterkin zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis. In Überzahl trafen die Rangers dann zweimal und kamen zum Ausgleich in der regulären Spielzeit. Die Rangers sind als Führender der Metropolitan-Division klar auf Play-off-Kurs, die Islanders liegen vier Punkte hinter den Wild-Card-Plätzen.

Das MetLife Stadium in East Rutherford vor den Toren von New York wird üblicherweise von den NFL-Teams New York Giants und New York Jets bespielt, bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird dort am 19. Juli das Finale ausgetragen.

Mit zwei späten Toren vermiesten die Los Angeles Kings den Pittsburgh Penguins den Abend, der ganz im Zeichen der tschechischen Legende Jaromir Jagr stand. Die Kalifornier siegten dank zweier später Treffer von Adrian Kempe mit 2:1. Vor dem Spiel ehrten die Penguins Jagr, dessen Trikot mit der Nummer 68 unters Hallendach gezogen wurde und nicht mehr vergeben wird. Der 52-Jährige, der noch immer für seinen Heimatclub Kladno aktiv ist, gewann 1991 und 1992 den Stanley Cup mit den Penguins, für die er die ersten elf seiner 24 NHL-Saisonen gestürmt ist. Mit 1.921 Punkten (766 Tore, 1.155 Assists) in 1.733 Spielen ist Jagr hinter Wayne Gretzky der zweitbeste Scorer in der Geschichte im NHL-Grunddurchgang.