Oberbacher und Cumerlato dominieren Marinzen-Lauf

Kastelruth – Der Grödner Alex Oberbacher und Martina Cumerlato aus Pievebelvicino haben am Sonntag die 30. Auflage des Marinzen-Berglaufs in Kastelruth gewonnen. Insgesamt waren 107 Läuferinnen und Läufer am Start.

Der 28-jährige Oberbacher aus St. Ulrich, der bereits 2017, 2018 und 2019 in Marinzen ganz oben stand und ein erfolgreicher Skilangläufer ist, nahm das Rennen auf der 7,95 Kilometer langen Strecke (452 Höhenmeter) von Beginn an in die Hand und gewann in starken 35.55 Minuten. Im Ziel hatte der Grödner 1.05 Minuten Vorsprung auf Andreas Reiterer. Der Haflinger stoppte die Zeitmessung in genau 37 Minuten. Dritter wurde der Grödner Vorjahressieger Samuel Demetz in 37.45 Minuten.

Bei den Frauen setzte sich hingegen Martina Cumerlato durch. Die Berglaufspezialistin aus Pievebelvicino (Veneto) ging über die gesamte Distanz ein hohes Tempo an und setzte sich gleich von ihren Konkurrentinnen ab. Letztendlich distanzierte Cumerlato (43.08) Alessandra Renda (48.24) um über fünf Minuten auf Platz 2. Das Podest komplettierte die Grödnerin Birgit Klammer in 51.24 Minuten.

Die Ergebnisse des 30. Marinzen-Berglaufs:

Herren

1. Alex Oberbacher (Gherdeina Runners) 35.55 Minuten

2. Andreas Reiterer (Telmekom Team Südtirol) 37.00

3. Samuel Demetz 37.45

4. Mikhail Mamleev (Sportler Team) 38.34

5. Luca Clara (Gherdeina Runners) 38.49

Damen

1. Martina Cumerlato 43.08 Minuten

2. Alessandra Renda (US S. Vittore) 48.24

3. Birgit Klammer (Gherdeina Runners) 51.24

4. Gaia Brunello 54.45

5. Denise Planker 55.04