Aktuelle Seite: Home > Sport > Odermatt führt in Sölden vor Schwarz und Brennsteiner
Schwarz ist Odermatt auf den Fersen

Odermatt führt in Sölden vor Schwarz und Brennsteiner

Sonntag, 26. Oktober 2025 | 10:58 Uhr
Schwarz ist Odermatt auf den Fersen
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Am Tag nach dem Sieg von Julia Scheib haben auch Österreichs Männer gute Chancen auf einen perfekten Saisonstart. Beim alpinen Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden fehlt Marco Schwarz zur Halbzeit nur eine Hundertstelsekunde auf den führenden Schweizer Marco Odermatt, der drittplatzierte Stefan Brennsteiner liegt nur 0,25 Sek. zurück. Bei Weltmeister Raphael Haaser waren es indes bereits 1,61 Sek. Der zweite Durchgang beginnt um 13.00 Uhr (live ORF 1).

Wegen starken Windes wurde das Starthaus um einige Tore nach unten versetzt, Odermatts Bestzeit von 58,18 Sek. lag deutlich unter einer Minute. Der Tiroler Manuel Feller schied ebenso wie der Vorjahresvierte Lucas Pinheiro Braathen aus. Der Brasilianer hätte die Besichtigung fast verpasst, er berichtete von einer Autopanne nach einer Begegnung mit einem Reh bei der Auffahrt zum Gletscher.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Zu viel Lärm und Staub”: Laubbläser röhren in Bozen bereits in der Früh
Kommentare
51
“Zu viel Lärm und Staub”: Laubbläser röhren in Bozen bereits in der Früh
Die Sommerzeit geht zu Ende
Kommentare
33
Die Sommerzeit geht zu Ende
Zugführer wird im Pustertal massiv beleidigt und bedroht
18
Zugführer wird im Pustertal massiv beleidigt und bedroht
Nachbarschaftskontrolle: Details in Bozen ausgefeilt
14
Nachbarschaftskontrolle: Details in Bozen ausgefeilt
Italienische Polizei beschlagnahmt zwei Mafia-Yachten
13
Italienische Polizei beschlagnahmt zwei Mafia-Yachten
Anzeigen
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Digitale Sicherheit im Familienalltag
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 