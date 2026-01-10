Aktuelle Seite: Home > Sport > Odermatt im Adelboden-Riesentorlauf klar in Führung
Odermatt legte im Adelboden-Riesentorlauf vor

Odermatt im Adelboden-Riesentorlauf klar in Führung

Samstag, 10. Januar 2026 | 12:05 Uhr
Odermatt legte im Adelboden-Riesentorlauf vor
APA/APA/AFP/FABRICE COFFRINI
Schriftgröße

Von: apa

Marco Odermatt hat sich mit einer weiteren brillanten Vorstellung in Adelboden die Halbzeitführung im Riesentorlauf gesichert. Der Schweizer Ski-Star begeisterte sein Heimpublikum bei Schneefall und dichter Bewölkung in 1:14,40 Min. und war damit eine knappe halbe Sekunde schneller als der für Brasilien fahrende Lucas Pinheiro Braathen. Hinter Timon Haugan (+0,53) und Leo Anguenot (+0,66) folgte überraschend mit Joshua Sturm auf Platz fünf (+0,87 Sek.) der erste Österreicher.

Der 24-Jährige war im Riesentorlauf noch nie besser als 21. im Weltcup. Marco Schwarz folgte auf Platz sechs (+0,94). Weltmeister Raphael Haaser belegt Platz neun (+1,40). Der Disziplinführende Stefan Brennsteiner (21./+2,02) hatte bereits im oberen Bereich eine halbe Sekunde Rückstand und ist nach einem Steher im Mittelteil auf eine Aufholjagd im zweiten Durchgang (13.30 Uhr) angewiesen. Manuel Feller (35.) und Patrick Feurstein (48.) verpassten den zweiten Durchgang.

Odermatt liegt auf Kurs zu seinem fünften Adelboden-Sieg im Riesentorlauf in Folge. Das ist bisher nur Ingemar Stenmark (1979 bis 1984) gelungen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Kommentare
45
Meran: E-Scooter mit über 100 km/h unterwegs
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Kommentare
38
Antholz nimmt neues Speicherbecken in Betrieb
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Kommentare
37
Meloni: “Zu viele Menschen, die ihre Arbeit nicht gemacht haben”
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Kommentare
35
Rom: Wenn der Faschismus wieder salutiert
Bar-Besitzer nach Brand in Crans-Montana in U-Haft
Kommentare
28
Bar-Besitzer nach Brand in Crans-Montana in U-Haft
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 