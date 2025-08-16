Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖBV-Team trotz 78:87 in Bulgarien in WM-Quali-Hauptrunde
Kein Erfolgserlebnis für Pöltl und Co. in Bulgarien

ÖBV-Team trotz 78:87 in Bulgarien in WM-Quali-Hauptrunde

Samstag, 16. August 2025 | 19:06 Uhr
Kein Erfolgserlebnis für Pöltl und Co. in Bulgarien
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Von: apa

Österreichs Basketball-Nationalteam um NBA-Spieler Jakob Pöltl hat den Aufstieg in die erste Hauptrunde der Qualifikation für die WM 2027 trotz einer Niederlage in Bulgarien geschafft. Die ÖBV-Mannschaft unterlag am Samstag in Botewgrad 78:87 (37:38). Die Österreicher sind vor dem letzten Match der Bulgaren am Mittwoch in den Niederlanden aber nicht mehr aus den Top 2 der Dreiergruppe der europäischen Vor-Qualifikation zu verdrängen.

In der ersten Hauptrunde der Qualifikation spielt Österreich ab Ende November in einer Gruppe mit Lettland, Polen sowie erneut den Niederlanden oder Bulgarien. Zum Abschluss der aktuellen Phase ging es gegen die Bulgaren lange eng her, ehe die Gastgeber in den letzten Minuten noch davonzogen. Österreich hätte sich aber auch eine deutlich höhere Niederlage erlauben können. Pöltl war mit 23 Punkten und 13 Rebounds der Topscorer für Rot-Weiß-Rot, in den ersten Spielen der Hauptrunde wird der in der NBA bei Toronto engagierte Center fehlen.

