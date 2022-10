ÖFB-Frauen-Team als Weltranglisten-19. auf Allzeit-Hoch

Österreichs Fußball-Frauen-Nationalteam hat trotz der kürzlich verpassten WM-Teilnahme ein Allzeit-Hoch in der FIFA-Weltrangliste erreicht. In dem am Donnerstag veröffentlichten Ranking scheint die Truppe von Trainerin Irene Fuhrmann auf Platz 19 auf. In Führung liegen weiterhin die USA, dahinter folgen Schweden, Deutschland und Europameister England.

Von: apa