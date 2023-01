ÖFB-Goalie Pentz wechselt zu Bayer Leverkusen

Österreichs Fußball-Nationaltorhüter Patrick Pentz hat bei Bayer Leverkusen in der deutschen Bundesliga unterschrieben. Wie Bayer am Freitag mitteilte, erhielt der Ersatzmann für Kapitän Lukas Hradecky einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Im Rheinland ersetzt der 26-jährige Salzburger, der einen möglichen Wechsel zu den Colorado Rapids in die MLS ausgeschlagen hat, den verletzten russischen Schlussmann Andrei Lunjow. Das Kapitel Stade Reims ist für Pentz damit beendet.

Pentz war im Sommer von der Wiener Austria nach Frankreich gewechselt, wurde dort aber nicht glücklich. Nach sieben Ligaeinsätzen zu Saisonbeginn saß Pentz seit September auf der Ersatzbank. Dazu dürfte er in der deutschen Bundesliga eher gewillt sein, als beim Mittelständler der französischen Ligue 1. Der Vertrag von Pentz in Reims wäre noch bis Sommer 2025 gelaufen.

“Als Österreicher ist die Bundesliga für mich natürlich von großem Reiz, viele Landsleute spielen hier. Und mit Bayer 04 Leverkusen habe ich nun die Chance, bei einem Top-vier-Club meine Fähigkeiten unter Beweis zu stellen”, sagte Pentz laut der Bayer-Webseite. “Ich werde meinen Teil dazu beitragen und hart arbeiten, damit wir den eingeschlagenen Weg fortsetzen und unsere Saisonziele erreichen.”

Der aktuelle Liga-Achte Leverkusen war auf der Torhüter-Position zum Handeln gezwungen, weil Ersatzkeeper Lunjow Rückenprobleme plagen. Um Pentz soll sich der Club vor allem wegen dessen fußballerischer Qualitäten bemüht haben. Der vierfache ÖFB-Internationale, zuletzt im September gegen Frankreich (0:2) im Länderspiel-Einsatz, wäre ein anderer Torhütertyp als der etablierte, groß gewachsene Stammgoalie Hradecky. Der 33-jährige finnische Internationale verlängerte seinen Vertrag erst im vergangenen Sommer bis Juni 2026.

“Wir mussten auf dieser wichtigen Position eine gute Lösung finden, da Andreis zeitnahe Rückkehr in unseren Kader unklar ist. Diese Lösung haben wir mit Patrick Pentz gefunden”, erklärte Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. “Patrick ist fußballerisch stark, mit guten Reflexen ausgestattet und bringt eine Menge Erfahrung und auch Spielpraxis mit. Wir sind froh über die Gelegenheit, kurzfristig einen ambitionierten Keeper auf hohem Niveau zu bekommen, mit dem wir auch künftig gut aufgestellt sein werden.”