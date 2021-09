ÖFB-Team auch gegen Schottland ohne Sabitzer

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft muss auch im WM-Qualifikationsspiel am Dienstag in Wien gegen Schottland auf Marcel Sabitzer verzichten. Der Neo-Bayern-Profi hatte bereits die Partien gegen die Republik Moldau und Israel wegen Adduktorenproblemen versäumt. Am Samstagabend gab der ÖFB bekannt, dass Sabitzer auch für das dritte September-Länderspiel ausfallen werde.

Zu diesem Schluss sei Teamchef Franco Foda nach Beratungen der medizinischen Abteilungen des ÖFB und des FC Bayern gekommen, hieß es in einer Verbandsmitteilung. Sabitzer absolvierte am Freitag eine erste therapeutische Laufeinheit bei den Münchnern.