ÖFB-Team gegen Aserbaidschan ohne Danso und Gregoritsch

Österreichs Fußball-Nationalteam hat für das EM-Qualifikationsspiel am Montag (18.00 Uhr/live ORF 1) in Baku gegen Aserbaidschan zwei weitere Fixausfälle zu verkraften. Stürmer Michael Gregoritsch, der bereits am Freitag gegen Belgien (2:3) gefehlt hatte, wurde nach seinen Wadenproblemen nicht rechtzeitig fit. Der Angreifer wird das Teamcamp am Sonntag ebenso verlassen wie der an den Adduktoren blessierte Innenverteidiger Kevin Danso. Das gab der ÖFB Samstagmittag bekannt.

Danso hatte gegen die Belgier anstelle des verletzten Kapitäns David Alaba im Abwehrzentrum begonnen. Der 25-Jährige von RC Lens klagte laut Teamchef Ralf Rangnick aber bereits in der ersten Hälfte über Probleme im Adduktorenbereich, in der 66. Minute wurde er von Debütant Samson Baidoo ersetzt. “Der Muskel hat zugemacht”, erklärte Rangnick nach Spielende. Danso wird daher am Sonntag ebenso zu seinem Club zurückkehren wie Gregoritsch, der bei Freiburg vier der vergangenen fünf Partien verpasst hatte.

Die Ausfallsliste im ÖFB-Team ist mittlerweile lang. Neben Alaba und Gregoritsch fehlten schon gegen die Belgier auch Marko Arnautovic, Stefan Posch, Phillipp Mwene, Karim Onisiwo und Gernot Trauner. Dazu wurde Marcel Sabitzer nach seinen Adduktorenproblemen erst in der 79. Minute eingewechselt. Der Dortmund-Mittelfeldmann verkürzte daraufhin per Elfmeter noch auf 2:3 (84.). Das Spielersatztraining jener Akteure, die gegen Belgien nicht in der Startformation gestanden sind, am Samstag in Wien machte er mit.