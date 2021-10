ÖFB-Team mit einem Tag Verspätung auf Färöer angekommen

Das österreichische Fußball-Nationalteam ist am Freitag mit einem Tag Verzögerung sicher auf den Färöern gelandet. Am Vortag waren Landungen auf den Inseln im Nordatlantik wegen der Wetterbedingungen unmöglich gewesen, die Österreicher verbrachten daher entgegen ihrem ursprünglichen Plan eine Zusatznacht in Wien. Der Wind hatte nachgelassen, das ÖFB-Team setzte am frühen Nachmittag bei dichter Bewölkung pünktlich auf dem Flughafen Vagar auf.

“Ich denke, es war kein großes Problem”, sagte Teamchef Franco Foda über die notwendige Planänderung. “Wir sind Gott sei Dank heute gut hier gelandet, sind in einem wunderbaren Hotel und werden uns im letzten Training versuchen, optimal auf das Spiel vorzubereiten.” Alle 23 Kaderspieler machten die Abschlusseinheit am Freitagabend in Torshavn mit.

Das WM-Qualifikationsspiel gegen die Färöer geht am Samstag (20.45 Uhr/live ORF 1) auf Kunstrasen über die Bühne. Schon in Wien hatten die Österreicher ein Training auf diesem Terrain absolviert. “Generell darf der Belag für uns keine Rolle spielen”, betonte Foda. Der Deutsche lobte das Torsvöllur als “kleines, wunderschönes Stadion”. 5.000 Zuschauer finden darin Platz. Ist es voll besetzt, ist jeder zehnte Einwohner der Schafsinseln dort zugegen. Bis Freitag waren mehr als 4.000 Tickets verkauft. Das ÖFB-Team wird von rund 200 österreichischen Fans begleitet.

Geleitet wird die Partie in Gruppe F vom bosnischen Schiedsrichter Irfan Peljto. Der 37-Jährige aus Sarajevo hat bisher noch kein Länderspiel der Österreicher gepfiffen, kam aber bei Europa-League-Spielen von Red Bull Salzburg (3:0 gegen Rosenborg Trondheim 2018) und des WAC (0:1 bei Istanbul Basaksehir 2019) zum Einsatz. Als Videoschiedsrichter (VAR) fungiert der Italiener Daniele Doveri.