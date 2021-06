ÖFB-Team will auch ohne Arnautovic in Niederlanden bestehen

David Alaba und Co. wollen in Amsterdam erneut jubeln

Österreichs Nationalteam peilt am Donnerstag (21.00 Uhr) in Amsterdam auch ohne den gesperrten Marko Arnautovic sein zweites Erfolgserlebnis bei der Fußball-EM an. Die Österreicher gastieren beim Gruppenfavoriten Niederlande. Beide Teams haben ihre Auftaktspiele gewonnen – die Niederländer mit 3:2 gegen die Ukraine. Das ÖFB-Team geht nach einem 3:1 gegen Nordmazedonien als Tabellenführer in die Partie.

Arnautovic fehlt wegen einer Ein-Spiel-Sperre, die die UEFA wegen Beleidigung eines Gegenspielers im Auftaktspiel ausgesprochen hat. Gelingt den Österreichern auch ohne ihren Offensivstar in Amsterdam ein Punktgewinn, würde ihnen der Achtelfinal-Einzug nur noch theoretisch zu nehmen sein. Neben den beiden besten Teams jeder Gruppe kommen auch die vier besten von sechs Gruppendritten weiter. Österreich hat es bei einer Männer-EM bisher noch nie in die K.o.-Phase geschafft.