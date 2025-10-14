Aktuelle Seite: Home > Sport > ÖFB-Teamspielerin Höbinger erleidet Kreuzbandverletzung
ÖFB-Teamspielerin Höbinger erleidet Kreuzbandverletzung

Dienstag, 14. Oktober 2025 | 16:43 Uhr
Die österreichische Fußball-Teamspielerin Marie-Therese Höbinger hat sich wie befürchtet schwerer verletzt. Eine Untersuchung ergab eine Verletzung des vorderen Kreuzbandes, gab ihr Club Liverpool am Dienstag bekannt. Die 24-jährige Mittelfeldspielerin wird in den nächsten Tagen operiert. Höbinger hatte am Sonntag bei der 1:2-Heimniederlage gegen Manchester City in der 26. Minute humpelnd und unter Tränen den Platz verlassen.

Für ÖFB-Teamchef Alexander Schriebl ist es die nächste Hiobsbotschaft im Hinblick auf die beiden Play-off-Partien der Nations League gegen Tschechien am 24. und 28. Oktober. Wegen Kreuzbandrissen fallen schon Sarah Zadrazil, Barbara Dunst (beide Bayern München) und Lilli Purtscheller (Essen) aus.

