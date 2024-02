ÖHB-Frauen verloren bei Tijsterman-Debüt 22:43 in Norwegen

Für Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam hat es beim Debüt der neuen Teamchefin Monique Tijsterman die erwartete Niederlage gesetzt. Die ÖHB-Equipe musste sich am Mittwoch in Halden Gastgeber Norwegen mit 22:43 (19:10) geschlagen geben und kassierte damit im dritten Spiel des EHF EURO Cups die dritte Niederlage. Die Gelegenheit zur Revanche gegen die Skandinavierinnen bietet sich bereits am kommenden Sonntag (16.00 Uhr/live ORF Sport +) in Innsbruck.

Im Mittwoch-Duell waren die Österreicherinnen von Beginn an völlig chancenlos. Tijsterman hatte vor ihrem ersten Ländermatch als Devise ausgegeben, die Defensive stärken zu wollen – dies gelang gegen die Norwegerinnen aber nur bedingt, zu groß war die Klasse des amtierenden Vize-Weltmeisters und Europameisters.

Für die Niederländerin Tijsterman war es damit eine durchwachsene Premiere als Teamchefin. Vor der 54-Jährigen hatte der Deutsche Herbert Müller die ÖHB-Frauen fast 20 Jahre lang in insgesamt 236 Länderspielen gecoacht. Tijsterman will ihre Truppe bis zur Heim-EM vom 28. November bis 15. Dezember dieses Jahres an die absolute europäische Spitze heranführen.