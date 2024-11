Österreich geht gegen Ukraine im BJK-Cup 2:1 in Führung

Von: apa

Österreichs Tennis-Frauen sind im Play-off-Duell mit der favorisierten Ukraine am Sonntagabend mit 2:1 in Führung gegangen. Sinja Kraus setzte sich gegen Lesia Zurenko im Eiltempo mit 6:1,6:1 durch und feierte ihren zweiten Sieg beim auf neutralem Boden in Texas ausgetragenen Duell. Damit hatte Julia Grabher in ihrem folgenden Einzel gegen Katarina Sawazka die Chance, den Länderkampf zugunsten Österreichs zu entscheiden.