Österreichs Frauen starten mit Remis in Hockey-WM

Von: apa

Österreichs Hockey-Frauen-Nationalteam ist mit einem Unentschieden in die Hallen-WM in Porec gestartet. Die Vize-Weltmeisterinnen von 2023 mussten sich am Montag zum Auftakt der “Mission Podium” gegen Polen mit einem 1:1 begnügen. Ein Treffer von Laura Kern via Siebenmeter am Ende des dritten Viertels war zu wenig für einen Erfolg, da danach die nötige Effizienz fehlte und in der 36. Minute der polnische Ausgleich fiel. Am Dienstag geht es gegen Südafrika weiter.

Noch am Montagnachmittag (17.50 Uhr) starten die ÖHV-Männer ebenfalls gegen Polen ins Turnier.