Österreichs Schwimm-Staffel verfehlt als Zwölfte das Finale

Von: apa

Österreichs Männer-Schwimm-Staffel über 4 x 100 m Lagen hat bei den Olympischen Spielen in Paris das Finale der Top acht verpasst. Bernhard Reitshammer, Valentin Bayer, Simon Bucher und Heiko Gigler kamen am Samstag in der La Defense Arena im Vorlauf auf eine Zeit von 3:34,03 Min., was nur zu Rang zwölf reichte. Ihren nationalen Rekord verfehlten die Europameister von Belgrad um 1,23 Sek., den Aufstieg um 1,52 Sek. Die Becken-Schwimmbewerbe sind für das ÖOC-Team damit vorbei.