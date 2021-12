Paris mit sechstem Bormio-Meisterstück

Die Freude ist überwältigend: Dominik Paris hat in Bormio einen Rekordsieg gefeiert und die Konkurrenz auf die Plätze verwiesen. Der Ultner hat damit seinen insgesamt 20. Weltcupsieg geholt. Hinter “Domme” kamen zwei Schweizer aufs Podest: Marco Odermatt mit 24 Hundertstel Rückstand. Dritter wurde Niels Hintermann mit schon acht Zehntel Rückstand.

Österreichs Speed-Abteilung hat erstmals in dieser Saison die Abfahrts-Podestplätze verpasst.

Paris stand erstmals in dieser Saison auf dem Podest – und feierte einen besonderen Sieg. Als erster Skifahrer gewann der 32-jährige Südtiroler sechsmal in einer Abfahrt (zuvor 2012 und vier in Folge zwischen 2017 und 2019) an einem Weltcuport und übertrumpfte damit Didier Cuche (fünf/Kitzbühel).

Christof Innerhofer konnte heute nicht ins Spitzenfeld vorfahren. Er kam mit 3,35 Sekunden Rückstand ins Ziel.