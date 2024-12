ÖSV-Biathletinnen in Kontiolahti in der Staffel Fünfte

Von: apa

Österreichs Biathletinnen Dunja Zdouc, Anna Gandler, Lea Rothschopf und Lisa Hauser haben zum Abschluss des ersten Weltcup-Wochenendes in Kontiolahti bei insgesamt sieben Nachladern Staffelrang fünf erreicht. Schlussläuferin Hauser machte beim letzten Schießen noch zwei Positionen gut. Der Rückstand auf die Podestränge war mit fast zwei Minuten aber beträchtlich. Die ÖSV-Männer kamen in der Besetzung David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Patrick Jakob auf Platz neun.

“Beim ersten Staffelrennen der Saison einen fünften Platz zu holen, ist richtig cool und gibt natürlich Mut und Motivation für die weiteren Wettkämpfe”, resümierte Hauser. Alles in allem seien sie und ihre Teamkolleginnen sehr glücklich mit Platz fünf. “Mit meinem Rennen war ich ebenfalls happy, auch wenn es auf der Loipe schon richtig hart war und ich mich nicht ganz so wohl gefühlt habe”, fügte die Tirolerin an.

Die Siege gingen an die Schwedinnen und die Franzosen. Ab Dienstag folgen in Finnland die ersten Einzelbewerbe der Saison.