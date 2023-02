Die “Azzurre” holen Gold bei der WM-Staffel

Oberhof – Die “Azzurre” mit den beiden Südtirolerinnen Dorothea Wierer und Hannah Auchentaller dürfen jubeln. Die Siegerinnen im Staffelrennen bei der WM in Oberhof gehören dem italienischen Team an. Silber ging an Gastgeber Deutschland (+24,7 Sekunden), Bronze an Schweden (+55,7).

Die Damen-Staffel um Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller und Lisa Vittozzi ließ am Samstag alle hinter sich, berichtet SportNews.bz. Bereits Startläuferin Comola blieb am Schießstand fehlerfrei und übergab als Vierte an Dorothea Wierer. Die Niederrasnerin packte ihre ganze Erfahrung aus. Während andere Damen am Schießstand aufgrund der schwierigen Windverhältnisse große Probleme hatten, benötigte Wierer nur einem Nachlader und führte Italien an die Spitze des Feldes.

Auch die 21-jährige WM-Debütantin Hannah Auchentaller aus Antholz blieb nervenstark. Sie benötigte am Schießstand nur eine Nachladepatrone und hielt Italien an der Spitzenposition. Deutschland folgte beim Wechsel auf Vittozzi knapp dahinter. Vittozzi lieferte sich schließlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Denise Herrmann-Wick um Gold.

Bei den Männern holte sich Frankreich vor Norwegen (+38,8 Sekunden) und Schweden (+1:39,9 Minuten) die Goldmedaille. Die ÖSV-Equipe hatte am Ende einen Rückstand von 6:00,4 Minuten.

Frankreich sicherte sich in der Besetzung Antonin Guigonnat, Fabien Claude, Emilien Jacquelin und Quentin Fillon Maillet den ersten Staffel-Titel seit Antholz 2020 und verhinderte damit die sechste Goldmedaille von Norwegens Ausnahmekönner Johannes Thingnes Bö bei den laufenden Titelkämpfen.

Erst am Samstag in der Früh hatten der Weltverband (IBU) und das Organisationskomitee nach intensiver Rücksprache mit dem Deutschen Wetterdienst und dem Thüringen Forst entschieden, die Bewerbe doch auszutragen. Wegen einer amtlichen Warnung waren die Rennen auf der Kippe gestanden. Hintergrund waren die Wetterprognose mit Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde, die zu Gefahren an der Wettkampfstrecke führen könnten. Bereits am Freitag hatte es eine amtliche Wetterwarnung gegeben. Am Sonntag folgen zum Abschluss der Titelkämpfe noch die beiden Massenstart-Bewerbe.

Österreichs Biathlon-Frauen haben am Samstag im Staffelrennen bei der WM in Oberhof positiv aufgezeigt. Dunja Zdouc, Anna Gandler, Anna Juppe und Lisa Hauser hatten mit der Medaillenentscheidung zwar nichts zu tun, schnitten als Fünfte aber so stark ab wie nie zuvor bei einer WM. Eine herbe Enttäuschung setzte es hingegen für David Komatz, Dominic Unterweger, Patrick Jakob und Harald Lemmerer, die in der Männer-Staffel bei sehr schwierigen Bedingungen nur 14. wurden.