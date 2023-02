ÖSV-Frauen-Quartett für Normalschanzen-Springen qualifiziert

Das Normalschanzen-Einzel der Skispringerinnen bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Planica geht am Donnerstag (17.00 Uhr, live ORF 1) mit allen vier in der Qualifikation angetretenen Österreicherinnen in Szene. 40 von 57 Aktiven schafften es am Mittwoch in den Bewerb, als ÖSV-Beste klassierte sich die Vorarlbergerin Eva Pinkelnig mit 99 m auf Rang fünf. WM-Debütantin Julia Mühlbacher (95,5) wurde Elfte, Sara Marita Kramer (90,0) 22. und Chiara Kreuzer (90,0) 26.

Beste war die schon im Training sehr starke Norwegerin Anna Odine Ström mit ebenfalls 99 m, sie erhielt mehr Windpunkte als Pinkelnig. Auf den nächsten Plätzen landeten die Deutsche Katharina Althaus (98,5), die Japanerin Yuki Ito (94,5) und die Kanadierin Alexandria Loutitt mit der Höchstweite von 99,5 m.