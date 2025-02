ÖSV-Kombinierer gewinnen im Mixed-Bewerb WM-Bronze

Von: apa

Das Mixed-Team der Kombinierer hat am Freitag bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim mit Bronze für Österreichs erste Medaille gesorgt. Stefan Rettenegger, Claudia Purker, Lisa Hirner und Johannes Lamparter kamen von Rang vier nach dem Springen aus durch einen starken Schluss-Part von Lamparter letztlich 0,2 Sek. vor den im ersten Bewerbsteil drittplatzierten Japanern ins Ziel. Gold ging überlegen an die favorisierten Norweger vor Deutschland.