ÖSV-Kombinierer in Otepää in Lauerstellung

Die ÖSV-Kombinierer befinden sich am Samstag beim zweiten Weltcupbewerb in Otepää nach dem Springen in sehr guter Ausgangsposition. Johannes Lamparter geht um 14.45 Uhr nur fünf Sekunden hinter Lokalmatador Kristjan Ilves und fünf vor Seriensieger Jarl Magnus Riiber als Zweiter in den Langlauf. Zeitgleich mit Riiber startet Thomas Rettenegger, sein Bruder Stefan folgt nur zwei Sekunden später auf Platz fünf. Unmittelbar danach folgen Franz-Josef Rehrl und Martin Fritz.

Im Frauen-Bewerb liegt Lisa Hirner auf Zwischenrang sechs. Der Steirerin fehlen nach dem Springen 37 Sekunden auf die überraschend führende Japanerin Haruka Kasai.