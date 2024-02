ÖSV-Kombinierer in Seefeld als Riiber-Verfolger

Österreichs Nordische Kombinierer jagen auch zum Auftakt des Triples in Seefeld dem Norweger Jarl Magnus Riiber hinterher. Der Topfavorit liegt nach dem Normalschanzenspringen auf der Seelos-Schanze deutlich an der Spitze. Das ÖSV-Trio Franz-Josef Rehrl, Thomas Rettenegger und Johannes Lamparter geht um 15.10 Uhr auf den Plätzen vier bis sechs in den Langlauf über 7,5 km.

Weltcup-Rekordsieger Riiber (110,5 Meter) führt 38 Sekunden vor dem Japaner Ryota Yamamoto (112) und 42 vor seinem Landsmann Jörgen Graabak (109). Der in den vergangenen zwei Wochen mit einem hartnäckigen Husten ausgefallene Lamparter (103,5) gab in Schanzenauslauf an, leider keinen guten Sprung gezeigt zu haben, gesundheitlich sei er aber wieder ok. “Es wird von Tag zu Tag besser, aber in Topform bin ich nicht.” Im Hinblick auf den Langlauf mit nicht ganz einer Minute Rückstand auf Riiber meinte der Vorjahressieger: “Es wird nicht einfach. Ich hoffe, dass ich mein Limit nach oben testen kann.”

Rehrl startet 43 Sekunden nach Riiber. Thomas Rettenegger fehlen 54 auf den Führenden. Dessen mit hohen Erwartungen nach Tirol gekommener Bruder Stefan ist als sechstbester ÖSV-Mann lediglich Elfter (+1:27 Min.) und damit schon vorzeitig aus dem Rennen um die Podestplätze.