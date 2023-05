ÖTTV bei Tischtennis-WM in Einzel und Mixed nicht mehr dabei

Österreichs Tischtennis ist bei den Weltmeisterschaften in Durban nur noch im Männer- und Frauen-Doppel vertreten. Nachdem am Montag Amelie Solja der topgesetzten Chinesin Sun Yingsha 0:4 (-4,-7,-3,-5) im Einzel unterlegen war, gewann deren Landsmann Lin Gaoyuan (Nr. 8) am Dienstag gegen Daniel Habesohn 4:0 (3,7,6,4). Danach blieben Sofia Polcanova/Robert Gardos im Mixed-Achtelfinale auch ohne Satzgewinn, unterlagen den Chinesen Sun Yingsha/Wang Chuqin (1) 0:3 (-7,-6,-7).

Am Dienstagabend stehen noch die Achtelfinal-Einsätze im Doppel von Gardos/Habesohn und Polcanova mit der Rumänin Bernadette Szöcz auf dem Programm. Die Viertelfinali sind für Donnerstag angesetzt.