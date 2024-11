ÖTV-Frauen gegen Ukraine 0:1 im Rückstand

Von: apa

Österreichs Tennis-Team der Frauen hat das Auftaktmatch im Billie Jean King Cup gegen die Ukraine verloren. Tamira Paszek unterlag am Samstag in Texas gegen Lesia Zurenko mit 3:6,5:7. In der zweiten Partie des Play-off-Duells um einen Platz in der Qualifikationsrunde für das Finalturnier 2025 tritt anschließend Sinja Kraus gegen Katarina Sawazka an.

Die Ukraine bestreitet den aufgrund des Krieges in der Heimat auf neutralem US-Boden ausgetragenen Länderkampf ohne ihre vier Top-60-Spielerinnen um Elina Switolina. Zurenko ist als 118. der Weltrangliste dennoch deutlich besser platziert als alle ÖTV-Vertreterinnen.

Paszek startete in McKinney gegen die favorisierte Zurenko schlecht und geriet 0:4 in Rückstand, womit der erste Satz schnell aus der Hand gegeben war. Im zweiten führte die Vorarlbergerin bereits 5:2, trotzdem verlor sie diesen nach insgesamt 1:44 Stunden Spielzeit noch.